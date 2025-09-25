Il caso della malata di cancro e l’intervento rinviato all’ultimo | L’anestesista ha scioperato per Gaza

La mastectomia per la signora E.M. era programmata da tempo all’ospedale di Torrette ad Ancona. Ma è saltato all’ultimo momento, perché l’anestesista aveva aderito allo sciopero per Gaza luned’ 22 settembre scorso. La donna, libera professionista di Ascoli di 40 anni, si è vista rimandare di una settimana l’operazione, restando con il tumore al seno in corpo per altri sette giorni. «Per un malato di cancro è un tanto tempo», dice la donna al Corriere Adriatico. Il rinvio del “giorno della liberazione”. La donna era stata ricoverata il giorno prima e tutto era pronto per l’intervento delle 14. Arrivata da Ascoli accompagnata dal compagno, parenti e amici, si era già sottoposta alla procedura di identificazione del linfonodo sentinella – un esame che utilizza un isotopo radioattivo per individuare il primo linfonodo ascellare da analizzare. 🔗 Leggi su Open.online

