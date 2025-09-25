Il caschetto sui capelli ricci è una soluzione elegante e pratica ideale per esaltare la chioma Le varianti spaziano dal caschetto corto e voluminoso al medio scalato con styling definiti o effetto messy

Ad esempio, i ricci platino di Julia Garner sono fissati con gel per un effetto definito. La piega inclinata sulla sommità del caschetto dà l’effetto di una fascia invisibile, tenendo i ricci raccolti e lontani dal volto. Un lob con ricci morbidi e leggermente spettinati regala un’eleganza naturale, come mostrato da Michelle Pfeiffer, mentre i ricci di Jennifer Lopez dei primi Anni Duemila richiamano lo stile mob wife. 🔗 Leggi su Amica.it

