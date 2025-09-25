Il capo del Pentagono convoca urgentemente i vertici militari Usa di tutto il mondo a Quantico Nessuno sa il perché c' è grande allarme

La rara riunione - che secondo il Washington Post ha «seminato allarme e confusione» - è in programma in Virginia per il 30 settembre: «Nemmeno i più alti generali conoscono la ragione di questa convocazione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il capo del Pentagono convoca urgentemente i vertici militari Usa di tutto il mondo a Quantico. «Nessuno sa il perché, c'è grande allarme»

In questa notizia si parla di: capo - pentagono

Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran

Ucraina, è scontro Trump-Putin. Il capo del Pentagono non informò la Casa Bianca prima dell’ok stop armi a Kiev

Usa, il capo del Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare

Capo del Pentagono, Hegseth, convoca riunione “rara e urgente” con centinaia di generali e ammiragli. - X Vai su X

ULTIMA ORA - Il capo del Pentagono convoca urgentemente i vertici militari Usa di tutto il mondo a Quantico. «Nessuno sa il perché, c'è grande allarme» - facebook.com Vai su Facebook

Il capo del Pentagono Hegseth convoca urgentemente i vertici militari Usa di tutto il mondo a Quantico. «Nessuno sa il perché, c'è grande preoccupazione» - è in programma in Virginia per il 30 settembre: «Nemmeno i più alti generali conoscono la ragione di questa convo ... Riporta msn.com

Hegseth convoca una riunione urgente con i vertici militari americani - Secondo un'esclusiva del Washington Post il capo del Pentagono avrebbe ordinato senza una motivazione a circa 800 generali e ammiragli negli Stati Uniti e in altri paesi a presentarsi un una base dei ... Da ilfoglio.it