Il ‘capitano Kirk’ William Shatner ricoverato d’urgenza a Los Angeles

(Adnkronos) – William Shatner, l'iconico Capitano Kirk della serie tv 'Star Trek', è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un'emergenza medica, da quanto riporta TMZ. Secondo le fonti del sito americano, l'attore ha avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì. Shatner ha chiamato i

In questa notizia si parla di: capitano - kirk

