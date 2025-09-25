Il Camaiore non punge Troppo tardiva la reazione
camaiore 1 san donato tavarnelle 2 CAMAIORE (3-5-2): Di Biagio; Rolla (1’ st Luciani), Diana, Casani; Tavernini (22’ st Bertellotti), Bongiorni, Bigica (22’ st Accorsini), Marcucci (1’ st Grilli), Raineri; Camaiani, Magazzù (15’ pt Kthella). All. Pietro Cristiani. SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Tampucci; Croce, Alfani, Cecchi; Pecchia (21’ st Falconi), Torrini, Gistri, Leonardi (25’ st Sardilli); Calonaci (14’ st Rotondo), Senesi (36’ st Palazzesi); Ciravegna (29’ st Nardella). All. Vitaliano Bonuccelli. Arbitro: Arnese di Teramo. Reti: 20’ pt Cecchi (S), 39’ pt Pecchia (S); 5’ st Bigica (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
