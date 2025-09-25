Fabrizio Ravanelli, consigliere istituzionale e sportivo dell’Olympique Marsiglia; Sergio Donati, fashion influencer e imprednitore della moda; Antonio Mezzancella, showman; Nicola Bianco, chef; Giordano Petri, attore e sceneggiatore; MaMo, imprenditore ed art-player; Roberto Domiziani, artista e scultore ceramista; Andrea Paris, comedian; Serse Cosmi, allenatore; Giuliano Giuman, artista; dj Ralf e Sergio Muniz, modello e attore: sono i dodici uomini, protagonisti del calendario 2026, ideato dall’associazione “Un’idea per la vita“onlus. Personaggi famosi legati all’Umbria, che nel loro quotidiano creano e si esprimono attraverso la moda, la cucina, lo sport, la musica, il canto, la recitazione, la scultura e la pittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il calendario della generosità. Testimonial 12 uomini famosi: "Impegno, arte e altruismo"