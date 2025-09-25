Il calcio sottovaluta la sentenza Diarra Ribeiro invece l’ha capita e ha rescisso dalla sera alla mattina Nyt

Guardiamo il mercato miliardario della Premier, o quello un po’ geriatrico della Serie A, e non ci siamo resi conto che il trasferimento più importante dell’estate è stato quello di Lucas Ribeiro dai campioni sudafricani del Mamelodi Sundowns alla squadra spagnola di seconda divisione del Cultural Leonesa. Così scrive il New York Times. Sì, esatto. Perché questa ignota mossa di mercato potrebbe avere un impatto globale simile alla famosissima sentenza Bosman. “Ribeiro potrebbe essere quello che la demolirà”, scrive il Nyt. La storia è molto complicata, ma in sintesi è questa: “Il 26enne brasiliano ha dichiarato al Sundowns che avrebbe rescisso il suo contratto il 1° agosto, nonostante mancassero ancora tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

