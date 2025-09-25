Il calcio è uno strumento di propaganda anche in Indonesia

Le proteste in Indonesia, tra fine agosto e inizio settembre, hanno costretto il governo di Prabowo Subianto a fare alcune concessioni ai manifestanti, come la sospensione della nuova indennità parlamentare e la promessa di una riforma della polizia. In questo modo, il Presidente punta chiaramente a recuperare il consenso perduto e consolidare il suo regime, e una delle leve meno discusse della sua propaganda sembra essere sempre di più il calcio. Come in molti altri paesi al mondo, anche qui il calcio è uno strumento politico tenuto in grande considerazione dal governo. Lo conferma il fatto che, nel rimescolamento del proprio governo a seguito delle proteste, Prabowo ha deciso di nominare un nuovo Ministro dello Sport e della Gioventù. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il calcio è uno strumento di propaganda anche in Indonesia

In questa notizia si parla di: calcio - strumento

Burkina Faso: così Ibrahim Traoré usa il calcio come strumento politico

Vatican News. . Il calcio diventa strumento di integrazione grazie ai progetti della Lega Nazionale Dilettanti e della sua Area Responsabilità Sociale. A parlarne al Mondo alla Radio Giancarlo Abete, presidente LND, e Luca De Simoni, responsabile Area di Re - facebook.com Vai su Facebook

ISRAELE-ITALIA: IL CALCIO NON DEVE ESSERE STRUMENTO POLITICO - X Vai su X

Figc pubblica il Report Calcio: tutti i numeri della stagione. Gravina: «Strumento di analisi senza eguali» - Uno strumento di «trasparenza e di analisi senza uguali» ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina. ilmessaggero.it scrive

Perché il calcio popolare è vivaio e strumento di alternativa antifascista - Se è vero che il calcio è, fra tutti gli sport, il più vicino alla cultura e ai sentimenti degli italiani, la crisi tremenda che sta vivendo costituisce un evidente sintomo dell’eclissi di ogni ... Da ilfattoquotidiano.it