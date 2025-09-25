Il calcio di scena al Verdi per la solidarietà

Firenze, 25 settembre 2025 - Un pallone fatto di stracci, un teatro pieno di cuore. Quando la storia del gioco più amato dagli italiani diventa un atto d’amore concreto lo spettacolo è imperdibile davvero. Stiamo parlando della prima teatrale “Calcio Invenzione Infinita”, trasposizione del fortunato volume di Sandro Picchi e Marco Viani, in programma sabato 4 ottobre alle 21 sul palco del Teatro Verdi di Firenze. In scena la compagnia I Giardini dell’Arte, con un coro narrante di trenta artisti – attori, cantanti, ballerini – accompagnati da musicisti del Conservatorio Cherubini, per una serata in cui sport e musica si terranno per mano e la beneficenza correrà veloce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

