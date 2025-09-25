Il Brianza Pride ad Arcore Dieci stazioni per riflettere

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto, provocazioni e polemiche comprese, per il settimo Brianza Pride che quest’anno si terrà sabato ad Arcore. Dopo le magliette “Frocia Italia“, è la volta “della via Frocis“, "una risposta alla chiusura della Chiesa alla comunità omosessuale". Niente Village finale, in questa edizione, ma dieci stazioni lungo il percorso che partirà alle 15.30 da piazza Martiri della Libertà. A ogni fermata, come nella via Crucis, (ma saranno quattro in meno) una riflessione su temi d’attualità. La prima sarà dedicata "al genocidio di Gaza"; la seconda alle famiglie arcobaleno e al Dl Varchi; la terza ai genitori; la quarta all’Ungheria e alla caduta dei diritti della comunità Lgbt; la quinta all’ambiente e alla realizzazione di Pedemontana; la sesta alla comunità “no binary“; la settimana alle donne transgender; l’ottava all’Italia e ai legami con il Vaticano; la nona al mondo degli studenti e la decima al Pride come lotta "per far risorgere i diritti di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

