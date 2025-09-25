Il boss del Bayern Monaco Vincent Kompany si rivolge alle voci di uscita di Harry Kane

2025-09-25 11:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Vincent Kompany ha descritto Harry Kane come un “leader” nel Bayern Monaco e crede di avere affari incompiuti in Germania poiché la speculazione continua a collegare il capitano dell’Inghilterra con un ritorno in Premier League. La pubblicazione tedesca Bild ha riferito lunedì che c’è una clausola di rilascio di £ 56,7 milioni nel contratto di Kane che può essere attivata alla fine della stagione con il Tottenham che ha il primo rifiuto sul loro ex attaccante. Kane ha segnato 280 gol per Spurs – ed è il loro marcatore record – prima di passare alla Bundesliga nel 2023 nella ricerca di trofei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com