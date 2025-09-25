Il Bologna parte male in Europa League | super Skorupski non basta l'Aston Villa vince 1-0

L’Aston Villa batte il Bologna 1-0 nell’esordio di Europa League: decisivo McGinn, Skorupski evita un passivo più pesante, mentre Castro centra la traversa nella ripresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

