Il Bologna parte male in Europa League | super Skorupski non basta l'Aston Villa vince 1-0
L’Aston Villa batte il Bologna 1-0 nell’esordio di Europa League: decisivo McGinn, Skorupski evita un passivo più pesante, mentre Castro centra la traversa nella ripresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra
Da Bologna parte il tour della ‘Rete di Trieste’ di ispirazione cattolica: “Ma non saremo un partito”
L’esterno va a caccia di rilancio. Ma per i rossoblù è solo una suggestione: anche se i Reds potrebbero coprire parte dell’ingaggio. Chiesa cerca un villaggio: Bologna osserva
SI PARTE! Inizia la nostra UEFA Europa League #AstonVillaBologna #UEL #WeAreOne - X Vai su X
Aston Villa-Bologna, vincono gli inglesi 1-0: decide McGinn, ma che lotta - 0 a Birmingham, in casa dell'Aston Villa, dopo una partita giocata in ogni caso alla pari ... Riporta firenzeviola.it
Europa League: il Bologna riaccende il sogno europeo contro l'Aston Villa - Febbre da Europa League per il Bologna, che stasera alle 21 inizierà la seconda avventura europea consecutiva dopo la Champions della scorsa stagione. Come scrive ansa.it