Il Bologna fallisce l’esame di inglese | l’Aston Villa stende i rossoblù Primo ko in Europa League

Bologna, 25 settembre 2025 – Il Bologna fallisce nuovamente l’esame (di) inglese. Al Villa Park finisce 1-0 a favore degli uomini di Unai Emery (l’anno scorso in Champions finì 2-0) che passano nel primo tempo grazie a McGinn, fallendo anche un rigore con Watkins nella ripresa. I rossoblù giocano a tratti senza paura ma pagano la maggiore qualità dei Villans e diverse imprecisioni, con la traversa che ferma Castro e le velleità di pareggio.  Avvio aggressivo del Bologna, con gli uomini di Unai Emery che prima attendono e poi alzano a loro volta il ritmo. Al 5’ sono proprio i padroni di casa a rendersi pericolosi con il primo sussulto del match:  contropiede veloce del Villa dopo un rimpallo a favore causato da un’imprecisione del centrocampo rossoblù, Guessand va via in velocità, entra in area e tira a incrociare, bravo Skorupski a deviare, con Bernardeschi in ripiegamento che poi allontana il pericolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

