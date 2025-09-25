Il blitz sotto il ponte Insediamento abusivo Scatta lo sgombero | Stop al degrado
di Massimiliano Saggese ROZZANO Blitz della polizia locale ieri mattina sotto il ponte della tangenziale, nei pressi di via Curiel, per lo sgombero di un insediamento abusivo che da tempo occupava l’area. La "cittadella rom", composta da una piccola casetta e da una dozzina di tende, al momento dell’intervento è risultata deserta: gli occupanti, persone che vivevano stabilmente in condizioni di forte degrado, si erano già allontanati lasciando dietro di sé vestiti, giacigli di fortuna e diversi oggetti personali. Lo sgombero si è reso necessario non solo per motivi igienico-sanitari e di sicurezza urbana, ma anche a seguito di segnalazioni su presunte attività illecite, tra cui furti di rame registrati negli ultimi mesi nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: blitz - sotto
50.000 RACCOMANDATE in arrivo: AGENZIA DELLE ENTRATE, blitz a tappeto, Italiani messi sotto controllo, ecco cosa stanno cercando
Blitz delle forze dell'ordine in spiaggia: stabilimento balneare sotto sequestro
Blitz della guardia costiera sulla spiaggia di Ganzirri, sotto sequestro centinaia di sdraio e ombrelloni
Blitz della Polizia nei boschi tra Colico e Dervio, smantellati numerosi bivacchi utilizzati dai pusher Individuato anche un nascondiglio ben occultato sotto alcuni massi in una zona impervia. All’interno erano custoditi quasi 6 chili di sostanze stupefacenti (cocai - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antisemita sotto lo studio del regista Ruggero Gabbai: "Non arretreremo" https://ift.tt/TN5FSmR - X Vai su X
Il blitz sotto il ponte. Insediamento abusivo. Scatta lo sgombero: Stop al degrado; Una tendopoli sulla banchina del Tevere: sgomberata favela con vista sul Cupolone; Via Cilicia, ancora un insediamento abusivo sgomberato vicino la ferrovia.
Il blitz sotto il ponte. Insediamento abusivo. Scatta lo sgombero: "Stop al degrado" - di Massimiliano SaggeseROZZANOBlitz della polizia locale ieri mattina sotto il ponte della tangenziale, nei pressi di via Curiel, per lo sgombero di un insediamento abusivo che da tempo occupava l’are ... Da ilgiorno.it