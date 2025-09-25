Il blitz sotto il ponte Insediamento abusivo Scatta lo sgombero | Stop al degrado

di Massimiliano Saggese ROZZANO Blitz della polizia locale ieri mattina sotto il ponte della tangenziale, nei pressi di via Curiel, per lo sgombero di un insediamento abusivo che da tempo occupava l’area. La "cittadella rom", composta da una piccola casetta e da una dozzina di tende, al momento dell’intervento è risultata deserta: gli occupanti, persone che vivevano stabilmente in condizioni di forte degrado, si erano già allontanati lasciando dietro di sé vestiti, giacigli di fortuna e diversi oggetti personali. Lo sgombero si è reso necessario non solo per motivi igienico-sanitari e di sicurezza urbana, ma anche a seguito di segnalazioni su presunte attività illecite, tra cui furti di rame registrati negli ultimi mesi nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

