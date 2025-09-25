Il bergamasco in viaggio sulla Flotilla | Colpiti ma non ci fermiamo

LA TESTIMONIANZA. In collegamento con il presidio, che ogni sera è presente in piazza Matteotti, il giovane ha raccontato dell’attacco che le imbarcazioni hanno subìto nella notte tra il 23 e 24 a sud di Creta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

