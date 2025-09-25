Il bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d'Oro | Ci ha fatto accostare ed è sceso

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver perso il Pallone d'Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte. Il racconto di Laporta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bel gesto lamine yamalIl bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d’Oro: “Ci ha fatto accostare ed è sceso” - Dopo aver perso il Pallone d'Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte ... Riporta fanpage.it

