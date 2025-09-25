Il bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d'Oro | Ci ha fatto accostare ed è sceso

Dopo aver perso il Pallone d'Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte. Il racconto di Laporta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gesto - lamine

Lamine Yamal riapre il caso delle bende ai polsi nel Barcellona con un gesto provocatorio

Lamine Yamal perde il Pallone d'Oro 2025. La fidanzata lo consola ma "la famiglia è contraria" - facebook.com Vai su Facebook

Lamine Yamal and Ousmane Dembélé. - X Vai su X

Il bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d’Oro: “Ci ha fatto accostare ed è sceso” - Dopo aver perso il Pallone d'Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte ... Riporta fanpage.it

La vera storia del nome di Lamine Yamal: cela un significato speciale e un gesto di riconoscenza - Lamine Yamal è il calciatore del momento ma non tutti sanno che dietro il suo nome ci sono un significato speciale e una storia legata a una sorta di debito di riconoscenza da parte dei suoi genitori. Si legge su fanpage.it