Il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina si prepara a ospitare un evento di caratura internazionale. Questo weekend, il 27 e 28 settembre, la struttura sarà il teatro della fase preliminare della CEV Beach Volleyball European Cup 2025, una prestigiosa competizione maschile e femminile che porterà sulla Riviera romagnola alcune delle migliori squadre europee. L’evento, organizzato dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV), Insubria Gallarate e Polo Est Village, vedrà scendere in campo atleti provenienti da Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. I due giorni di gare promettono spettacolo e grande agonismo, attirando appassionati e turisti in un periodo strategico che estende la stagione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il beach volley internazionale arriva al Polo Est. Nel weekend la tappa dei preliminari europei