Il 5 ottobre è ‘Domenica al Museo’ alla Reggia di Caserta

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Il 5 ottobre è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer.   Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 29 settembre, fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il 5 ottobre 232 8216domenica al museo8217 alla reggia di caserta

© Anteprima24.it - Il 5 ottobre è ‘Domenica al Museo’ alla Reggia di Caserta

In questa notizia si parla di: ottobre - domenica

salomon running milano, domenica 5 ottobre il trail urbano più atteso d’italia

Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre

Bergamo, domenica 31 agosto la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023

Cerca Video su questo argomento: 5 Ottobre 232 8216domenica