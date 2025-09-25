Il 4 ottobre diventa festività nazionale Cosa cambia in busta paga
San Francesco, il prossimo 4 ottobre, sta per tornare ad essere una festa nazionale: pur essendo arrivata da parte di un'unica compagine politica, vale a dire "Noi Moderati", la proposta di legge ha incontrato un ampio consenso alla Camera (247 voti a favore, 8 astenuti, 2 contrari), per cui il passaggio a Palazzo Madama pare solo una formalità. La reintroduzione della festività acquisisce un significato particolare, dal momento che il prossimo anno cadrà l'ottavo centenario dalla morte del celebre e venerato Francesco di Assisi, patrono d'Italia proclamato da Papa Pio XII nel 1939. Il ritorno della festa di San Francesco, che fu soppressa nel 1977, verrà quindi ad aggiungersi a quei giorni del calendario che sono considerati festivi a livello nazionale, unitamente alle domeniche, ovvero Capodanno (1° gennaio), l'Epifania (6 gennaio), Lunedì dell'Angelo (il giorno dopo la Pasqua), l'Anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa dei lavoratori (1° maggio), la Festa della Repubblica (2 giugno), l'Assunzione di Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), l'Immacolata Concezione (8 dicembre), il Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
