Il 29 settembre al Cinema La voce di Hind Rajab con Zia Lidia Social Club

Avellinotoday.it | 25 set 2025

Prosegue la nuova stagione culturale di Zia Lidia Social Club, che domenica 29 settembre propone un nuovo appuntamento di grande intensità emotiva e riflessione civile. Presso il Cinema Multiplex verrà proiettato "La voce di Hind Rajab", toccante film ispirato a una tragica vicenda realmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

29 settembre cinema voceLa voce di Hind Rajab al cinema dal 25 settembre, teaser trailer - I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare la data di uscita italiana di La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania: ... Segnala cinema.icrewplay.com

Ben Hania: «La voce della piccola Hind uccisa a 6 anni dagli israeliani a Gaza parla per chi non ce l'ha» - Con l’applauso più lungo e commosso fin dalla prima proiezione stampa del mattino. Secondo corriere.it

