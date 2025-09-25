Il 29 settembre al Cinema La voce di Hind Rajab con Zia Lidia Social Club
Prosegue la nuova stagione culturale di Zia Lidia Social Club, che domenica 29 settembre propone un nuovo appuntamento di grande intensità emotiva e riflessione civile. Presso il Cinema Multiplex verrà proiettato "La voce di Hind Rajab", toccante film ispirato a una tragica vicenda realmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La voce di Hind Rajab al cinema dal 25 settembre, teaser trailer - I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare la data di uscita italiana di La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania: ... Segnala cinema.icrewplay.com
Ben Hania: «La voce della piccola Hind uccisa a 6 anni dagli israeliani a Gaza parla per chi non ce l'ha» - Con l’applauso più lungo e commosso fin dalla prima proiezione stampa del mattino. Secondo corriere.it