Il 25 settembre è la Giornata dei sogni E in Toscana nasce la ‘camera trasparente’
Firenze, 25 settembre 2025 - Sognare non è solo un’attività onirica ma un vero e proprio allenamento per la mente. Durante la fase Rem il cervello elabora emozioni, stimola la memoria e favorisce la creatività. Non a caso molte intuizioni geniali, dalla teoria della relatività di Einstein alla melodia di Yesterday dei Beatles, sono nate proprio da un sogno. Secondo recenti studi della Sleep Foundation, le persone che coltivano i propri sogni (di notte e di giorno) sviluppano una maggiore resilienza emotiva, riducono del 32% i livelli di stress e migliorano persino la capacità di problem solving. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settembre - giornata
Espanyol-Maiorca (lunedì 15 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria dei Pericos per chiudere la giornata?
Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre
Real Betis-Real Sociedad (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Anticipo della quinta giornata di Liga
Avviso di chiusura ufficio anagrafe nella giornata del 29 Settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre. - X Vai su X
SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 6 Agosto (232/2025).
25 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: A settembre che è esperto non viaggia mai scoperto. veronasera.it scrive
Mostra del Cinema, è la giornata della musica italiana con Francesco De Gregori, Nino D'Angelo e Piero Pelù - Il 5 settembre è l’ultimo giorno del concorso con tre film diversissimi tra loro: “Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, che non sarà al Lido, “Silent ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it