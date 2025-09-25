Il 25 settembre è la Giornata dei sogni E in Toscana nasce la ‘camera trasparente’

Firenze, 25 settembre 2025 - Sognare non è solo un’attività onirica ma un vero e proprio allenamento per la mente. Durante la fase Rem il cervello elabora emozioni, stimola la memoria e favorisce la creatività. Non a caso molte intuizioni geniali, dalla teoria della relatività di Einstein alla melodia di Yesterday dei Beatles, sono nate proprio da un sogno. Secondo recenti studi della Sleep Foundation, le persone che coltivano i propri sogni (di notte e di giorno) sviluppano una maggiore resilienza emotiva, riducono del 32% i livelli di stress e migliorano persino la capacità di problem solving. 🔗 Leggi su Lanazione.it

