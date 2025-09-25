Il 16enne arrestato per i disordini di lunedì è tornato in libertà

Il ragazzo di 16 anni arrestato lo scorso lunedì per gli scontri tra polizia e i manifestati che chiedevano lo stop del genocidio in corso a Gaza è tornato in libertà. Si tratta dell’ultimo dei quattro manifestanti che erano finiti in arresto.Come scrive l’Ansa si tratta di un ragazzo di 16 anni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

