Ignoto tenta di bruciare un’autovettura usando una bottiglia con liquido infiammabile

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – Misterioso e inquietante episodio nel corso della notte a Gallipoli dove qualcuno ha tentato di distruggere un’automobile, usando liquido infiammabile. Il danno, alla fine, sembra che sia stato abbastanza contenuto, ma resta grave – ovviamente – l’episodio in sé, l’ennesimo atto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

