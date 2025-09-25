Ignoto tenta di bruciare un’autovettura usando una bottiglia con liquido infiammabile
GALLIPOLI – Misterioso e inquietante episodio nel corso della notte a Gallipoli dove qualcuno ha tentato di distruggere un’automobile, usando liquido infiammabile. Il danno, alla fine, sembra che sia stato abbastanza contenuto, ma resta grave – ovviamente – l’episodio in sé, l’ennesimo atto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: ignoto - tenta
L’inserimento è un tempo lento, è portare la propria unicità, trovare spazio e braccia accoglienti, affrontare il timore del lasciarsi andare all’ignoto, sperimentarsi nelle relazioni e poi ritrovare la certezza di casa - facebook.com Vai su Facebook
A Foggia, ignoti hanno tentato una spaccata contro un panificio usando un’auto come ariete. I residenti svegliati da un forte boato. Indagini in corso dei carabinieri. - X Vai su X