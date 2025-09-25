Ieri in Campania | concorrente sannita sbanca La Ruota della Fortuna Psicodramma Salernitana ko in casa nel recupero

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 24 settembre 2025. Avellino – E’ di circa 95 mila euro in contanti, custoditi in buste sottovuoto, l’importo scoperto i cani della Guardia di Finanza in casa di una dirigente della Provincia di Avellino, i ndagata per corruzione insieme ad altri due funzionari e a due imprenditori nell’ambito dell’indagine della procura di Avellino sull’affidamento dei lavori pubblici. ( LEGGI QUI ) Benevento – Guardia Sanframondi torna a far festa grazie ai successi televisivi della sua concittadina Barbara. Per la terza serata consecutiva, la sannita è stata grande protagonista su Canale 5 a La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti, portando a casa un nuovo e prezioso risultato economico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

