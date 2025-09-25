Identica al papà non ci si crede Luisa Ranieri e la figlia-fotocopia di Luca Zingaretti

Roma si è svegliata con uno scatto che racconta più di mille parole: Luca Zingaretti, uno degli attori e registi più amati in Italia, è stato immortalato mentre accompagnava la figlia minore, Bianca, a scuola. Le immagini, pubblicate dal settimanale Oggi, mostrano il 63enne mano nella mano con la bambina, uscito di casa poco dopo le otto del mattino dalla loro abitazione ai Parioli. Un momento di dolce quotidianità, fatto di piccoli gesti affettuosi, baci e abbracci prima di entrare a lezione. Mentre lui si occupava di Bianca, la primogenita Emma ha varcato i cancelli della scuola insieme alla mamma, l’attrice Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it