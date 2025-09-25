I Zen Circus presentano Il Male | nuovo album e instore a Pisa

Pisa, giovedì 25 settembre 2025 - I Zen Circus tornano con "Il Male", il loro nuovo album in uscita digitale il 25 settembre e in formato fisico (CD e vinile) il 26 settembre per l'etichetta Carosello Records. La band pisana, con più di venticinque anni di carriera alle spalle, promette un lavoro di grande intensità: undici tracce che affrontano il tema del male nelle sue molteplici sfumature — dolore, frustrazione, rabbia — mettendo al centro la fragilità umana, l'imperfezione e la contraddizione come via per comprendere e combattere ciò che ci opprime. Musicalmente, "Il Male" conferma la capacità del gruppo di oscillare tra brani taglienti e ballate più intime, in un equilibrio che da sempre caratterizza il loro percorso sonoro.

The Zen Circus, arriva il 25 settembre il nuovo album "Il Male" - The Zen Circus pubblicano il 25 settembre il nuovo album "Il Male": undici tracce sincere per raccontare tutte le forme del dolore.

Abbiamo fatto ascoltare Il Male, il disco degli Zen Circus, al poeta Aldo Nove. Il risultato? "Addio Vasco e Ligabue: con loro riparte la rivoluzione del rock…" - Sì, perché questo è un disco vero, suonato davvero, che distrugge prima di amare.