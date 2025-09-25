I Zen Circus presentano Il Male | nuovo album e instore a Pisa

Pisa, giovedì 25 settembre 2025 - I Zen Circus tornano con “Il Male”, il loro nuovo album in uscita digitale il 25 settembre e in formato fisico (CD e vinile) il 26 settembre per l’etichetta Carosello Records. La band pisana, con più di venticinque anni di carriera alle spalle, promette un lavoro di grande intensità: undici tracce che affrontano il tema del male nelle sue molteplici sfumature — dolore, frustrazione, rabbia — mettendo al centro la fragilità umana, l’imperfezione e la contraddizione come via per comprendere e combattere ciò che ci opprime. Musicalmente, “Il Male” conferma la capacità del gruppo di oscillare tra brani taglienti e ballate più intime, in un equilibrio che da sempre caratterizza il loro percorso sonoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

