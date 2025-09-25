I video degli abusi nella chat di classe orrore a Vasto | violentata e ripresa di nascosto due minori a processo

Quando è stato proiettato il video, la mamma è uscita dall’aula in lacrime. Le immagini delle violenze sulla figlia 14enne hanno fatto calare il silenzio e l'ombra dell’orrore tra i banchi del tribunale dei minorenni dell’Aquila. Alla sbarra due ragazzini, all’epoca dei fatti di 14 e 15 anni e oggi incriminati per violenza sessuale aggravata e riproduzione e diffusione di materiale pedopornografico.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

