I video degli abusi nella chat di classe orrore a Vasto | violentata e ripresa di nascosto due minori a processo

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando è stato proiettato il video, la mamma è uscita dall’aula in lacrime. Le immagini delle violenze sulla figlia 14enne hanno fatto calare il silenzio e l'ombra dell’orrore tra i banchi del tribunale dei minorenni dell’Aquila. Alla sbarra due ragazzini, all’epoca dei fatti di 14 e 15 anni e oggi incriminati per violenza sessuale aggravata e riproduzione e diffusione di materiale pedopornografico.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

i video degli abusi nella chat di classe orrore a vasto violentata e ripresa di nascosto due minori a processo

© Feedpress.me - I video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto: violentata e ripresa di nascosto, due minori a processo

In questa notizia si parla di: abusi - chat

Brescia, prof di religione accusato di abusi su una studentessa minorenne e di detenzione di file pedopornografici: «Chat inequivocabili»

video abusi chat classeI video degli abusi nella chat di classe, orrore a Vasto - La vittima era in uno stato di incoscienza, tanto da scoprire delle violenze solo dal video che nel frattempo era stato fatto circolare prima nella chat di classe e poi sui social. Segnala ansa.it

video abusi chat classeI video degli abusi nella chat di classe, a processo due minori - L'hanno convinta a fumare marijuana e poi l'hanno violentata, filmando gli abusi con i telefonini. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Abusi Chat Classe