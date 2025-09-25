I tre giorni del Condor di Sydney Pollack è il film che ci ha regalato il miglior Robert Redford di sempre

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 settembre del 1975 usciva nelle sale uno dei film di spionaggio più importanti e innovativi di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Wired.it

i tre giorni del condor di sydney pollack 232 il film che ci ha regalato il miglior robert redford di sempre

© Wired.it - I tre giorni del Condor di Sydney Pollack è il film che ci ha regalato il miglior Robert Redford di sempre

In questa notizia si parla di: giorni - condor

Milan, Capuano: “Mercato? Non sono i giorni del Condor. Questa è improvvisazione”

I tre giorni del Condor, un manuale di politica americana

I tre giorni del Condor di Sydney Pollack cinquant'anni fa ci regalò il miglior Robert Redford di sempre; Ricordando Robert Redford. Il quarto giorno del Condor; Speciale. I tre giorni del Condor: tra paranoia politica e puro cinema d’azione.

I TRE GIORNI DEL CONDOR/ Stasera su Iris il film con Robert Redford. Grande successo, legato anche al momento storico - Iris propone la pellicola diretta da Sydney Pollack con Robert Redford e Faye Dunaway. Segnala ilsussidiario.net

Galliani, sono i tre giorni del condor - "Sono i tre giorni del condor e colpisco sempre": citando per l'ennesima volta il film di Sydney Pollack, l'ad del Milan Adriano Galliani gongola per l'ingaggio di Fernando ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Condor Sydney