I sindacati di polizia penitenziaria diffidano il provveditore dell' amministrazione penitenziaria del nord-ovest | Condotta antisindacale

I sindacati di polizia penitenziaria diffidano il provveditore dell' amministrazione penitenziaria del nord-ovest
A settembre 2025 i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Osapp, Uilpa e Uspp hanno notificato, mediante l'avvocata Maria Immacolata Amoroso, una diffida formale al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per i terziari per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Antonio Mario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
