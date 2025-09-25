I pronostici di giovedì 25 settembre | Europa League Coppa Italia e Liga

I pronostici di giovedì 25 settembre, in campo Europa League, Coppa Italia e altre partite del turno infrasettimanale di Liga spagnola Si conclude con una sfilza di match ad alto tasso spettacolare la prima giornata del maxi-girone di Europa League, spalmata su due giorni. Il Lione guidato dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca è di scena in Olanda contro l’ Utrecht, che si prepara a calcare i palcoscenici continentali dopo diverso tempo. (LaPresse) – IlVeggente.it I Gones, arrivati ai quarti di finale nella passata edizione – eliminazione rocambolesca con il Manchester United – stanno andando forte in Ligue 1 (solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con il Rennes) e dovrebbero far valere la maggiore esperienza a questi livelli contro gli olandesi: l’Utrecht, peraltro, non arriva a quest’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, avendo perso 2 partite consecutive in Eredivisie contro i non irresistibili Fortuna e Groningen. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

