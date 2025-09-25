I Promessi Sposi al Lavello Con artisti da tutta Italia e oltre 200 opere esposte
Da un'opera d'arte letteraria a una mostra d'arte con artisti provenienti da tutta Italia. Il monastero di Santa Maria del Lavello ospiterà da sabato 4 ottobre l'evento espositivo “I Promessi Sposi” organizzato dalla fondazione Arte Contemporanea guidata dal presidente Giorgio Grasso e dalla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
