I Primi d’Italia si alza il sipario Quattro giorni di eventi e gusto Apre oggi l’attesissimo festival
Prende il via oggi la 26ª edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno. La giornata inaugurale si apre alle 15.30 a Palazzo Candiotti, con il taglio del nastro della mostra "Ricette di Ricamo" – esposizione di manufatti tessili ispirati ai primi piatti italiani, a cura delle ricamatrici de "La Gruppa", laboratorio tessile dell’Università della Terza Età di Foligno – e con il debutto de I Primi d’Italia Junior, i laboratori per bambini realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e la collaborazione della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione e dell’associazione Il Filo Rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0 dopo i primi 45'. Finiscono ai rigori Verona-Venezia 4-5 e Parma-Spezia 6-5: lagunari ed emiliani agli ottavi
Atp Shanghai - Primi pesanti forfait nell'entry list. Wild card a Stan Wawrinka. Tra ritiri annunciati e infortuni, in Cina assenti quattro top trenta
