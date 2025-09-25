I Pokémon sono finiti senza autorizzazione in un video anti-immigrazione di Trump e la società giapponese è molto arrabbiata
Un'altra clip di propaganda dell'ICE è stata oggetto di critiche per via dell'uso improprio della serie animata. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: sono - finiti
Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti
Jannik Sinner, "sono finiti i soldi": una scena pazzesca in allenamento
Dove sono finiti i lettori di romanzi? Consigli di lettura per l’anima
' Gli appuntamenti con la musica non sono finiti! Passiamo la palla ai giovanissimi musicisti dell' che festeggeranno l'epifania con le musiche più belle del repertorio classico. In collaborazione con Solot Compagni - facebook.com Vai su Facebook
? #Comolli e #Modesto sono alla ricerca di un profilo che possa aumentare la qualità del centrocampo. Oltre a #BernardoSilva, in scadenza con il #ManchesterCity, nel mirino della dirigenza della #Juventus sono finiti anche #MilinkovicSavic e #LoftusChe - X Vai su X