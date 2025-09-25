i pixel di fendi alla milano fashion week hanno conquistato la passerella

Sono bastati 15 minuti di show per mandare virale la nuova collezione Primavera Estate 2026 di Fendi. Lo show, che è partito in grande sin dagli inviti (che erano, infatti, in puro stile Minecraft, con blocchi di pixel colorati). E i blocchi colorati li abbiamo rivisti anche nella scenografia e nella passerella, arrivata dal genio di Marc Newson. Il tutto condito dalle note del rock industriale Metallic Life Review dei Matmos. Fendi, blocchi di colore e margherite per lo show più caleidoscopico dell’anno. Tra gli elementi principali di questa collezione, presentata nell’ampio spazio di via Solari, ci sono silhouette eleganti ma sensuali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

