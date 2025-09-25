I nuovi maxi cestini a Milano per compattare direttamente i rifiuti

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi cestini intelligenti nelle strade di Milano. Ne sono stati installati 30 in corso Buenos Aires e altrettanti in corso Garibaldi. L'intervento è stato presentato dall'assessora all'Ambiente Elena Grandi e dall'amministratore delegato di Amsa Marcello Milani.I nuovi cestiniI contenitori sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - cestini

Pratogiardino tra alberi da abbattere, rami secchi, transenne e 60 nuovi cestini

Asia, al via il piano di posizionamento dei nuovi cestini gettacarte

Ravanusa, nuovi cestini per gli escrementi dei cani

nuovi maxi cestini milanoA Milano arrivano 60 nuovi cestini 'intelligenti' - Milano potenzia il piano per gli 'smart bin', i cosiddetti 'cestini intelligenti', con l'installazione di 60 nuovi cestoni compattanti in due importanti punti, corso Buenos Aires e corso Garibaldi. Come scrive ansa.it

nuovi maxi cestini milanoMilano, nuovi cestini intelligenti per compattare i rifiuti: dove e come funzionano - L’intervento, realizzato dal Comune e Amsa, aumenta la capacità di raccolta fino a 600 litri, oltre cinque volte quella di un tradizionale contenitore ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Maxi Cestini Milano