I nuovi maxi cestini a Milano per compattare direttamente i rifiuti
Nuovi cestini intelligenti nelle strade di Milano. Ne sono stati installati 30 in corso Buenos Aires e altrettanti in corso Garibaldi. L'intervento è stato presentato dall'assessora all'Ambiente Elena Grandi e dall'amministratore delegato di Amsa Marcello Milani.I nuovi cestiniI contenitori sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Pratogiardino tra alberi da abbattere, rami secchi, transenne e 60 nuovi cestini
Asia, al via il piano di posizionamento dei nuovi cestini gettacarte
Ravanusa, nuovi cestini per gli escrementi dei cani
Il Comune di Brondello ha recentemente installato tre nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni animali, un'iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e promozione del decoro urbano, rispondendo alle esigenze della cit - facebook.com Vai su Facebook
A Milano arrivano 60 nuovi cestini 'intelligenti' - Milano potenzia il piano per gli 'smart bin', i cosiddetti 'cestini intelligenti', con l'installazione di 60 nuovi cestoni compattanti in due importanti punti, corso Buenos Aires e corso Garibaldi. Come scrive ansa.it
Milano, nuovi cestini intelligenti per compattare i rifiuti: dove e come funzionano - L’intervento, realizzato dal Comune e Amsa, aumenta la capacità di raccolta fino a 600 litri, oltre cinque volte quella di un tradizionale contenitore ... Riporta msn.com