I nuovi co-direttori artistici | Ravenna laboratorio del presente
Mentre la XXXVI edizione si avvicina al coronamento con la Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, Ravenna Festival entra in una nuova fase della propria storia, nel doppio segno della continuità e del rinnovamento: a inizio agosto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni ha infatti deliberato all’unanimità la nomina di Anna Leonardi e Michele Marco Rossi quali co-direttori artistici a partire dall’edizione 2026, accogliendo l’indicazione della fondatrice del Festival Cristina Mazzavillani Muti. La delibera del CdA della Fondazione è stata anche occasione per rinnovare i ringraziamenti a Franco Masotti, per lo straordinario lavoro compiuto in questi anni di direzione artistica del Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovi - direttori
Ministro della Cultura, scelti i nuovi direttori dei musei: c’è anche il Mann
Anas: nominati i nuovi direttori e responsabili delle strutture territoriali, Francesco Ruocco in Puglia Provvedimento dell'amministratore delegato
Chi sono i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna
Non si era mai vista una fashion week con tanti nuovi direttori creativi La lista dei debutti in questa settimana della moda è notevole, ma basterà a ravvivare l'immagine dei brand e la curiosità di appassionati e compratori? - X Vai su X
NEWS MUSICA Buon lavoro e congratulazioni a Michele Spotti e Maxime PascaL , nuovi direttori ospiti principali della Deutsche Oper Berlin ! Leggi la notizia https://www.apemusicale.it/joomla/it/news/82-news2025/16740-berlino-nuovi-direttori-ospiti-pri - facebook.com Vai su Facebook
Anna Leonardi e Michele Marco Rossi nuovi co-direttori artistici di Ravenna Festival; I nuovi co-direttori artistici: Ravenna, laboratorio del presente; Ravenna Festival, cambio al vertice: la direzione artistica passa in mano a due giovani.
I nuovi co-direttori artistici: "Ravenna, laboratorio del presente" - Mentre la XXXVI edizione si avvicina al coronamento con la Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, Ravenna Festival ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
I nuovi direttori artistici Leonardi e Rossi si preparano alla progettazione della nuova edizione - Sul finire della trentaseiesima edizione del Ravenna Festival, con il coronamento della Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, l'organizzazione si ... Segnala ravennaedintorni.it