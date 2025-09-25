I numeri dei Mondiali | Pogacar difende il titolo Evenepoel con l' 11 Ciccone col 28
Domenica in Ruanda al via 165 corridori di 57 nazioni per la prova regina della prima rassegna iridata africana. Ayuso con il 70, Del Toro ha il 101. Ecco tutti i numeri dei più attesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: numeri - mondiali
Volley femminile, i numeri di maglia dell’Italia per i Mondiali. Egonu con il 18
Chi affronterà Marcell Jacobs in semifinale ai Mondiali? Avversari e numeri di corsia
Chi affronterà Zaynab Dosso in semifinale ai Mondiali? Avversarie e numeri di corsia
Un tempo i piloti potevano correre in più classi, nello stesso giorno. Pensate ad Agostini, Hailwood, Nieto e al numero di mondiali vinti. Numeri davvero incredibili, quasi irraggiungibili al giorno d’oggi. Se loro ebbero questa possibilità, non possiamo comunqu - facebook.com Vai su Facebook
La ventesima edizione dei Campionati mondiali di atletica si è rivelata, numeri alla mano, una delle migliori di sempre per i colori azzurri. Nel cosiddetto “placing table”, graduatoria che tiene in considerazione il valore dei piazzamenti nelle prime otto posizioni - X Vai su X
I numeri dei Mondiali: Pogacar difende il titolo, Evenepoel con l'11, Ciccone col 28 - Domenica in Ruanda al via 165 corridori di 57 nazioni per la prova regina della prima rassegna iridata africana. Secondo gazzetta.it
Bomba Pogacar, adesso è ufficiale: cambia tutto ai Mondiali - Tadej Pogacar è attualmente nettamente il ciclista più forte al mondo ed oltre a ... Come scrive diregiovani.it