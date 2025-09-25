I nostri mondi perduti | i dinosauri sono i protagonisti del fumetto di Marion Montaigne nuovo volume della collana Cherry Bomb di Zerocalcare

La terza proposta della collana Cherry Bomb – curata e diretta da Zerocalcare – è firmata dall’autrice francese Marion Montaigne, divulgatrice scientifica e fumettista che condivide con Zerocalcare l’umorismo pungente e la grande passione per i dinosauri. I nostri mondi perduti è un’appassionante saggio a fumetti – condito da uno humour irresistibile – su come la paleontologia ha mosso i primi passi e su come siamo venuti a conoscenza di questi misteriosi esseri che hanno da sempre scosso il nostro immaginario collettivo: i dinosauri.  Perché ho scelto questo fumetto: Marion Montaigne è una delle voci più brillanti e divertenti del fumetto internazionale, ha scritto alcuni dei fumetti che mi hanno insegnato più cose e al contempo fatto più ridere in tutta la mia vita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

