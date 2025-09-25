I nostri mondi perduti | i dinosauri sono i protagonisti del fumetto di Marion Montaigne nuovo volume della collana Cherry Bomb di Zerocalcare
La terza proposta della collana Cherry Bomb – curata e diretta da Zerocalcare – è firmata dall’autrice francese Marion Montaigne, divulgatrice scientifica e fumettista che condivide con Zerocalcare l’umorismo pungente e la grande passione per i dinosauri. I nostri mondi perduti è un’appassionante saggio a fumetti – condito da uno humour irresistibile – su come la paleontologia ha mosso i primi passi e su come siamo venuti a conoscenza di questi misteriosi esseri che hanno da sempre scosso il nostro immaginario collettivo: i dinosauri. Perché ho scelto questo fumetto: Marion Montaigne è una delle voci più brillanti e divertenti del fumetto internazionale, ha scritto alcuni dei fumetti che mi hanno insegnato più cose e al contempo fatto più ridere in tutta la mia vita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Gioventù Nazionale oggi, Pontida domani: celebrazioni dedicate a Charlie Kirk. Oltre la tragedia, adottare simboli ideologici e di pensiero così distanti dai nostri mondi e scenari palesa un vuoto di proposta culturale e valoriale che deve interrogare le forze di - X Vai su X
Anche quest'anno Nuovi Mondi con tutta la squadra di ricercatori al completo sarà ospite di un bellissimo evento (vi assicuro che ne vale la pena) che permette di visitare il bunker. Esperienza unica! Noi vi aspettiamo all'esterno con i nostri telescopi e racconta - facebook.com Vai su Facebook
I Mondi perduti diventano mostra di foto - "I Mondi Perduti" della Valbisenzio diventano una mostra fotografica, che aprirà i battenti domani, al circolo La Spola D’Oro ... Secondo msn.com
"Così vado a caccia di mondi perduti" - 446, euro 24) Thomas Halliday, giovane e già molto premiato paleobiologo ... Si legge su ilgiornale.it