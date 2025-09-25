I miei primi 40 anni di tatuaggi | Samoa fu il viaggio della vita anche se ho temuto di perderla

Quarant’anni sulla strada. Daniele Carlotti, fra i più apprezzati tatuatori italiani, celebra il compleanno in cifra tonda del suo Tattoo Shop in via Torricelli, il primo su strada in città, aperto nel 1985. Per festeggiare si è regalato un libro, “ Generation of Scars ”. Presentazione al centro sociale Conchetta, dopodomani dalle 21. Come sono cambiati la professione e il mondo dei tatuaggi? "Prima ci si muoveva in una nicchia. I tatuatori, spesso, non erano disponibili a condividere i loro segreti. Bisognava entrare in stretto contatto con qualcuno di loro". Come? "Facendosi tatuare. Successivamente ci si poteva accostare ad aghi e inchiostro, ma solo chi era realmente interessato ci poteva provare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

