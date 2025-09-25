I libri più venduti e letti su internet | Io sono Giorgia è diventato un bestseller internazionale

C’è anche e ancora, “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Melon i, tra i libri più venduti e letti su internet. Un long-time che, dopo quattro anni, resiste, ed è stato tradotto in diverse lingue e che recentemente è stato pubblicato negli Stati Uniti. I libri più letti tra quelli dei politici: male Schlein. L’autobiografia di Meloni, uscita il 2021, vendette all’inizio ben centomila copie. E risulta ancora nella top ten dei testi dei politici più letti su Amazon. Bene anche “Il mondo al contrario” che rivelò al pubblico il generale Roberto Vannacci, poi diventato europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

