I libri più venduti e letti su internet | Io sono Giorgia è diventato un bestseller internazionale

Secoloditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche e ancora, “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Melon i, tra i libri più venduti e letti su internet. Un long-time che, dopo quattro anni, resiste, ed è stato tradotto in diverse lingue e che recentemente è stato pubblicato negli Stati Uniti. I libri più letti tra quelli dei politici: male Schlein. L’autobiografia di Meloni, uscita il 2021, vendette all’inizio ben centomila copie. E risulta ancora nella top ten dei testi dei politici più letti su Amazon. Bene anche “Il mondo al contrario” che rivelò al pubblico il generale Roberto Vannacci, poi diventato europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

i libri pi249 venduti e letti su internet io sono giorgia 232 diventato un bestseller internazionale

© Secoloditalia.it - I libri più venduti e letti su internet: “Io sono Giorgia” è diventato un bestseller internazionale

In questa notizia si parla di: libri - venduti

Marco Malvaldi è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Andrea Bajani è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Andrea Bajani è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

libri pi249 venduti lettiClassifica Libri: i libri più venduti nell’ultimo mese dell’estate - L'estate è passata e con lei la stagione più adatta alle letture, e sono tante le storie che ci hanno accompagnato fra le alte temperature in vacanza. Da sololibri.net

Cerca Video su questo argomento: Libri Pi249 Venduti Letti