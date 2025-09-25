I libri più venduti e letti su internet | Io sono Giorgia è diventato un bestseller internazionale
C’è anche e ancora, “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Melon i, tra i libri più venduti e letti su internet. Un long-time che, dopo quattro anni, resiste, ed è stato tradotto in diverse lingue e che recentemente è stato pubblicato negli Stati Uniti. I libri più letti tra quelli dei politici: male Schlein. L’autobiografia di Meloni, uscita il 2021, vendette all’inizio ben centomila copie. E risulta ancora nella top ten dei testi dei politici più letti su Amazon. Bene anche “Il mondo al contrario” che rivelò al pubblico il generale Roberto Vannacci, poi diventato europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: libri - venduti
Marco Malvaldi è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana
Andrea Bajani è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana
Andrea Bajani è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana
I libri più venduti dal 15 al 21 settembre 2025 HarperCollins Italia Editore Aldo Cazzullo Rizzoli Casa Editrice Nord Sperling & Kupfer Sellerio Vai su Facebook
Classifica Libri: i libri più venduti nell'ultimo mese dell'estate @ClassificaLibri @amantilibri https://sololibri.net/Classifica-Libri-libri-piu-venduti-agosto-2025.html… - X Vai su X
Classifica Libri: i libri più venduti nell’ultimo mese dell’estate - L'estate è passata e con lei la stagione più adatta alle letture, e sono tante le storie che ci hanno accompagnato fra le alte temperature in vacanza. Da sololibri.net