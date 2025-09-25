I lavoratori di Yoox continuano a scioperare

Bolognatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la lotta sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici degli stabilimenti Yoox di Bologna. L’azienda si è detta disponibile a valutare misure alternative al licenziamento in blocco di 221 dipendenti, anche in seguito alla presa in carico del dossier da parte del ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoratori - yoox

Il colosso dello shopping online Yoox è in crisi: annunciato il licenziamento di 211 lavoratori

Tra i lavoratori di Yoox a rischio, Milena e Antonio: “E’ dura trovare un impiego a più di 55 anni...”

Yoox ultime notizie, lunedì le assemblee dei lavoratori davanti agli stabilimenti

lavoratori yoox continuano scioperareYoox, proclamate 40 ore di sciopero nei siti di Zola Predosa e dell’Interporto di Bologna. I sindacati: la crisi non la paghino i lavoratori - Nonostante i passi avanti registrati ai tavoli ministeriali e regionali, i lavoratori di Yoox e i sindacati  Filcams Cgil di ... Da ildiariodellavoro.it

lavoratori yoox continuano scioperareYoox, nuove proteste: proclamato sciopero e presidio - L'interruzione dal lavoro sarà a scacchiera per 40 ore tra Zola Predosa e Interporto. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Yoox Continuano Scioperare