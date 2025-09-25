I lavoratori di Yoox continuano a scioperare

Continua la lotta sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici degli stabilimenti Yoox di Bologna. L’azienda si è detta disponibile a valutare misure alternative al licenziamento in blocco di 221 dipendenti, anche in seguito alla presa in carico del dossier da parte del ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

