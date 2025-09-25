I lavoratori del Cup sono di nuovo senza stipendio | proclamato lo stato di agitazione

“Oltre 100 tra lavoratrici e lavoratori della Sds Srl ancora senza stipendio: la Asl Roma 2 se c’è batta un colpo”. A dichiararlo è Aniello Crescenzo, responsabile del Dipartimento Terzo settore della funzione pubblica Cgil di Roma Est.La Sds Srl, spiega Crescenzo "è la società che svolge il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - sono

Contratti pirata, lavoratori discriminati e salari bassi: in quali settori sono più diffusi a Milano

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili

Autunno caldo, Mazzetti: “Una trentina di crisi aperte. Sono coinvolti 2.500 lavoratori”

Esodo verso le pensioni per 6 milioni di lavoratori, è allarme welfare: non ci sono abbastanza giovani per sostituirli https://gazzettadelsud.it/?p=2104085 - facebook.com Vai su Facebook

Sono lavoratori anche gli italiani che sono rimasti a piedi, così come le decine di poliziotti mandati all'ospedale. Impediremo che quanto visto ieri si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: in caso di danni, pagheranno di tasc - X Vai su X

"I lavoratori del Cup sono di nuovo senza stipendio": proclamato lo stato di agitazione - L'allarme arriva dalla Fp Cgil e riguarda la società che si occupa del servizio per la Asl Roma 2: "Proclamato lo stato di agitazione" ... Si legge su romatoday.it

Aurelia Bis Savona, lavoratori di nuovo senza stipendi - I lavoratori impegnati nel completamento dell'Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona sono rimasti di nuovo senza stipendi come già avvenuto nell'autunno scorso, al momento stanno ancora ... Segnala ansa.it