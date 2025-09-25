I ladri alla scuola Cuppari portati via attrezzi da lavoro ma anche formaggi e prosciutti

Prosciutti, formaggi, succhi di frutta, gli attrezzi della ditta che sta lavorando all'interno del plesso e fatti a pezzi dei documenti. Nella notte tra sabato e domenica scorsa i ladri hanno fatto visita all'istituto Agrario Cuppari a San Placido Calonerò portando via cibo e gli oggetti da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it