I grandi assenti | Lollo fuori dalla lista segue la squadra Ciro e Casale a Casteldebole a lavorare De Silvestri motivatore del gruppo Immobile cerca di bruciare le tappe
BIRMINGHAM (Inghilterra) Un anno fa fu escluso dalla lista Champions e la scelta fece male. La risposta, però, fu da gran signore e da professionista impeccabile qual è. A spronare i compagni, ad accompagnarli nelle trasferte Champions per caricarli da un punto di vista emotivo e scaricarli di ansie e paure. Lorenzo De Silvestri ha ormai un duplice ruolo: calciatore, come domenica con il Genoa, ma pure riferimento del gruppo, un ‘welcome manager’ che aiuta i nuovi arrivati a inserirsi nella vita di tutti giorni e sul campo. All’esclusione dalla lista Uefa, quest’anno era preparato e la risposta è stata identica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dazi al centro del vertice Brics in Brasile. Grandi assenti Xi e Putin
Fratelli d'Italia, in Puglia il gelo e le tensioni: i congressi e i "grandi assenti" quando parlano i big. Cosa sta succedendo
TecheTecheTe', i grandi assenti del programma RAI: ecco i vip che non vogliono più rivedersi in tv
Secondo le fonti di Forbes, Marathon potrebbe essere uno dei grandi assenti dello State of Play di PlayStation che andrà in onda domani sera. - facebook.com Vai su Facebook
Fassino e Chiamparino i due grandi assenti alla Festa dell'Unità di Torino - X Vai su X
