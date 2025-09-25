I grandi assenti | Lollo fuori dalla lista segue la squadra Ciro e Casale a Casteldebole a lavorare De Silvestri motivatore del gruppo Immobile cerca di bruciare le tappe

BIRMINGHAM (Inghilterra) Un anno fa fu escluso dalla lista Champions e la scelta fece male. La risposta, però, fu da gran signore e da professionista impeccabile qual è. A spronare i compagni, ad accompagnarli nelle trasferte Champions per caricarli da un punto di vista emotivo e scaricarli di ansie e paure. Lorenzo De Silvestri ha ormai un duplice ruolo: calciatore, come domenica con il Genoa, ma pure riferimento del gruppo, un ‘welcome manager’ che aiuta i nuovi arrivati a inserirsi nella vita di tutti giorni e sul campo. All’esclusione dalla lista Uefa, quest’anno era preparato e la risposta è stata identica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

