BIRMINGHAM (Inghilterra) Un anno fa fu escluso dalla lista Champions e la scelta fece male. La risposta, però, fu da gran signore e da professionista impeccabile qual è. A spronare i compagni, ad accompagnarli nelle trasferte Champions per caricarli da un punto di vista emotivo e scaricarli di ansie e paure. Lorenzo De Silvestri ha ormai un duplice ruolo: calciatore, come domenica con il Genoa, ma pure riferimento del gruppo, un 'welcome manager' che aiuta i nuovi arrivati a inserirsi nella vita di tutti giorni e sul campo. All'esclusione dalla lista Uefa, quest'anno era preparato e la risposta è stata identica.

I grandi assenti: Lollo, fuori dalla lista, segue la squadra. Ciro e Casale a Casteldebole a lavorare. De Silvestri, motivatore del gruppo. Immobile cerca di bruciare le tappe