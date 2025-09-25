L’idea nasce dalla lungimiranza e dall’attenzione al sociale del giovane 25enne morbegnese Leonardo Ciapponi (foto) che da anni risiede e lavora a Parigi (ma rientra in Valtellina nei mesi estivi) e porta il nome di Domus Serena. Il progetto, vera e propria start up sia in valle che in Italia, intende esportare un modello francese di aiuto agli anziani in provincia di Sondrio, ma anche in tutta la Lombardia e fornire risposte concrete a chi non più giovane è alle prese con la burocrazia spesso ostica per chi non è esperto nelle pratiche amministrative e negli adempimenti fiscali. "La nostra si pone come realtà innovativa che affianca gli anziani nella gestione delle incombenze quotidiane: dalle visite mediche alle pratiche burocratiche, dalle bollette all’organizzazione dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I giovani in campo per la terza età