L’immagine, pur sfocata, documenta l’inaccettabile “goliardia” sulla pelle di tante vittime del terrorismo rosso fatta, nei giorni scorsi, al congresso dei Giovani Democratici – la giovanile del Partito Democratico – della provincia di Vasto, dove un ragazzo ha sfoggiato una maglietta con riferimento alle Brigate rosse, come documentato sulla pagina Instagram “Siete dei poveri comunisti”. Che si domanda: se un giovane di destra avesse indossato una maglietta inneggiante a un gruppo estremista di destra, cosa sarebbe successo? La Schlein se ne sarebbe accorta? A sinistra e nel Pd vanno di moda le magliette griffate Br. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I Giovani del Pd vestono “griffato”: spunta la maglietta “Brigate Rosse”. Ma la Schlein non li ha visti arrivare…