I Giovani del Pd vestono griffato | spunta la maglietta Brigate Rosse Ma la Schlein non li ha visti arrivare…

L’immagine, pur sfocata, documenta l’inaccettabile “goliardia” sulla pelle di tante vittime del terrorismo rosso fatta, nei giorni scorsi, al congresso dei Giovani Democratici – la giovanile del Partito Democratico – della provincia di Vasto, dove un ragazzo ha sfoggiato una maglietta con riferimento alle Brigate rosse, come documentato sulla pagina Instagram “Siete dei poveri comunisti”. Che si domanda: se un giovane di destra avesse indossato una maglietta inneggiante a un gruppo estremista di destra, cosa sarebbe successo? La Schlein se ne sarebbe accorta? A sinistra e nel Pd vanno di moda le magliette griffate Br. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

