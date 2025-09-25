I genitori non dovrebbero mai fermarsi a guardare gli allenamenti dei figli | l'ex campionessa spiega perché
Secondo l'ex leggenda del calcio femminile Usa Abby Wambach, i genitori dovrebbero limitarsi a tifare durante le partite, allontanandosi dal campo durante il momento dell'allenamento. Il motivo? Sentendosi addosso gli occhi di mamme e papà, il bambino o la bambina potrebbe cercare la loro approvazione anziché concentrarsi a divertirsi e migliorare nel gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: genitori - dovrebbero
Per invogliare i figli a fare sport, anche i genitori dovrebbero essere più attivi: la ricerca
Perché i genitori dovrebbero anticipare certi discorsi con i figli maschi: “I padri devono essere più aperti”
Francesco Emilio Borrelli. . “Dovrebbero istituire una scuola per mandare di nuovo i genitori…” - facebook.com Vai su Facebook
“I genitori non dovrebbero mai fermarsi a guardare gli allenamenti dei figli”: l’ex campionessa spiega perché - Secondo l'ex leggenda del calcio femminile Usa Abby Wambach, i genitori dovrebbero limitarsi a tifare durante le partite, allontanandosi dal campo durante ... Come scrive fanpage.it