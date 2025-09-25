I funerali di Claudia Cardinale
si svolgeranno a Parigi e saranno in forma pubblica: al momento questa è la comunicazione della famiglia dell'attrice, scomparsa il 23 settembre a 87 anni. La data delle esequie che consentirà a tutti di omaggiarla con l'ultimo saluto sarà fissata nelle prossime. 🔗 Leggi su Today.it
Addio a Claudia Cardinale: la diva che ha incantato il mondo - Il cinema italiano e internazionale saluta con commozione Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre 2025 all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi. Come scrive maridacaterini.it
L'addio a Claudia Cardinale, da Macron a Carla Bruni - Il ricordo di Claudia Cardinale tra Roma e Parigi, l'omaggio unanime dei francesi, le parole commosse di capi di stato, direttori di festival, star di tutto il mondo. Scrive ansa.it