Roma, 25 settembre 2025 - Non ci sono prove che i droni rilevati vicino agli aeroporti della Danimarca siano collegati alla Russia. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. Insomma mentre tutti puntano il dito su Mosca, per le autorità danesi l'incursione di mezzi UAV resta un giallo, inoltre Lund Poulsen ha sottolineato che "non provengono da molto lontano" e che l'episodio è diverso dagli incidenti precedenti in cui si era parlato di velivoli russi. Troels Lund Poulsen ha reso noto anche che è stato deciso di non abbatterli per evitare rischi per la popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I dubbi sui droni in Danimarca: “Russi? Sono partiti da qui vicino”. Riaperti gli aeroporti