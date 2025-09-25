I dubbi sui droni in Danimarca | Russi? Sono partiti da qui vicino Riaperti gli aeroporti
Roma, 25 settembre 2025 - Non ci sono prove che i droni rilevati vicino agli aeroporti della Danimarca siano collegati alla Russia. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. Insomma mentre tutti puntano il dito su Mosca, per le autorità danesi l'incursione di mezzi UAV resta un giallo, inoltre Lund Poulsen ha sottolineato che "non provengono da molto lontano" e che l'episodio è diverso dagli incidenti precedenti in cui si era parlato di velivoli russi. Troels Lund Poulsen ha reso noto anche che è stato deciso di non abbatterli per evitare rischi per la popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dubbi - droni
Alain Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna
Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna
Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna
Droni sulla Flotilla, il dossier che accusa Israele e i dubbi sul ruolo di Sigonella - X Vai su X
L’incursione dei droni russi in Polonia sta seminando più di qualche dubbio. Per quanto in allerta perenne, la risposta aerea polacca e delle forze alleate (olandesi e italiane in questo caso) è stata faticosa. Infatti non è questo il genere di cose per cui si dovreb - facebook.com Vai su Facebook
I dubbi sui droni in Danimarca: “Russi? Sono partiti da qui vicino”. Riaperti gli aeroporti - Il ministro della Difesa danese ha affermato che è stato deciso di non abbatterli per una questione di sicurezza. Scrive quotidiano.net
Nuovo allarme droni in Danimarca: chiuso un aeroporto. Von der Leyen: “Abbattere gli aerei russi è un’opzione” - Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su- Secondo ilfattoquotidiano.it