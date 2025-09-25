I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca Per ore diversi aeroporti sono stati chiusi

I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca. Per ore diversi aeroporti danesi sono stati chiusi per l’avvistamento di velivoli senza pilota come già accaduto nei giorni scorsi e dopo episodi simili in Polonia e Romania. I droni sono stati avvistati negli aeroporti di Aalborg, situato nel nord della Danimarca e uno dei più grandi del Paese dopo Copenaghen, Esbjerg, Sonderborg e nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

