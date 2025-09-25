I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca Per ore diversi aeroporti sono stati chiusi
I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca. Per ore diversi aeroporti danesi sono stati chiusi per l’avvistamento di velivoli senza pilota come già accaduto nei giorni scorsi e dopo episodi simili in Polonia e Romania. I droni sono stati avvistati negli aeroporti di Aalborg, situato nel nord della Danimarca e uno dei più grandi del Paese dopo Copenaghen, Esbjerg, Sonderborg e nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
DRONI IN POLONIA: I CONTI NON TORNANO ?
Un attacco di droni nella notte ha colpito undici barche della Global Sumud Flotilla. A bordo della nave Morgana, con bandiera italiana, c'era il senatore Marco Croatti: "La randa spezzata a metà".
Nuovo raid di droni nei cieli della Danimarca; Russia, la nuova tattica in Ucraina: motociclisti suicidi per creare il caos al fronte. «Nessuno torna mai indietro»; Aerei: cancellazioni, extra-costi, allarme rotte. Così la crisi iraniana crea il caos dei voli.
Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Portavoce Ue: schema porta alla Russia. Mosca nega - Un portavoce della Polizia, Anette Ostenfeldt, ha confermato trattarsi “di tre o quattro droni di grandi dimensioni, non da hobby” che si muovono dentro e fuori dalla zona dello scalo. Da ilsole24ore.com
Caos droni, Copenaghen non esclude la mano russa - La premier danese: 'E' l'attacco più grave mai visto' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it